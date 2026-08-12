Informations pratiques

Ainay-le-Château

Journées du patrimoine

Tour de l’Horloge / Chapelle St Roch Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez ou redécouvrez les trésors de la cité médiévale d’Ainay le Château les samedi 19 et dimanche 20 septembre lors des visites guidées et des portes ouvertes.

.

Tour de l’Horloge / Chapelle St Roch Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 42 12 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 During Heritage Days, come discover or rediscover the treasures of the medieval town of Ainay-le-Château on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, during guided tours and open house events.

L’événement Journées du patrimoine Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-08-12 par Montluçon Tourisme