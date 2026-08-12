Journées du patrimoine Ainay-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · Ainay-le-Château
Informations pratiques
Ainay-le-Château
Journées du patrimoine
Tour de l’Horloge / Chapelle St Roch Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez ou redécouvrez les trésors de la cité médiévale d’Ainay le Château les samedi 19 et dimanche 20 septembre lors des visites guidées et des portes ouvertes.
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Tour de l’Horloge / Chapelle St Roch Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 42 12 49
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English :
%C0 During Heritage Days, come discover or rediscover the treasures of the medieval town of Ainay-le-Château on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, during guided tours and open house events.
L’événement Journées du patrimoine Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-08-12 par Montluçon Tourisme
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