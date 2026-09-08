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Exposition dans l’église médiévale d’Hermeray : Pastels de Michel Breton réalisés sur le patrimoine du village, Église St Germain d’Auxerre, Hermeray

samedi 19 septembre 2026 · Église St Germain d'Auxerre · Hermeray

Exposition dans l’église médiévale d’Hermeray : Pastels de Michel Breton réalisés sur le patrimoine du village, Église St Germain d’Auxerre, Hermeray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église St Germain d'Auxerre
Adresse
11 rue de l'Église 78125 Hermeray
Ville
78125 Hermeray
Département
Yvelines

Exposition dans l’église médiévale d’Hermeray : Pastels de Michel Breton réalisés sur le patrimoine du village 19 et 20 septembre Église St Germain d’Auxerre Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition dans l’église d’Hermeray des pastels de Michel Breton : vues du vieux village d’Hermeray, son église, sa vallée…

Église St Germain d’Auxerre 11 rue de l’Église 78125 Hermeray Hermeray 78125 Yvelines Île-de-France 0681313570 https://hermeray.fr/vie-culturelle-et-associative/evenements Église médiévale présence de parkings
Exposition des pastels de Michel Breton

©Michel Breton

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