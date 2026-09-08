Exposition dans l’église médiévale d’Hermeray : Pastels de Michel Breton réalisés sur le patrimoine du village, Église St Germain d’Auxerre, Hermeray

Informations pratiques

Exposition dans l’église médiévale d’Hermeray : Pastels de Michel Breton réalisés sur le patrimoine du village 19 et 20 septembre Église St Germain d’Auxerre Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition dans l’église d’Hermeray des pastels de Michel Breton : vues du vieux village d’Hermeray, son église, sa vallée…

Église St Germain d’Auxerre 11 rue de l’Église 78125 Hermeray Hermeray 78125 Yvelines Île-de-France 0681313570 https://hermeray.fr/vie-culturelle-et-associative/evenements Église médiévale présence de parkings

Exposition des pastels de Michel Breton

©Michel Breton