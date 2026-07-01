Exposition dans les locaux du Parc naturel marin Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis, Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (OFB), Rochefort

Informations pratiques

Exposition dans les locaux du Parc naturel marin Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis 18 – 20 septembre Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (OFB) Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, rattaché à l’Office français de la biodiversité, accueille au rez-de-chaussée de ses locaux l’exposition « Borderline ».

Cette exposition présente les traces audiovisuelles d’une marche de 1400km à la découverte du trait de côte.

Elle est présentée du 15 au 20 septembre, avec une rencontre des artistes le samedi 19 septembre à 17h.

Installé dans l’ancien hôtel particulier d’Émile Cordier, construit au milieu du XIXe siècle puis transformé en trésorerie de Rochefort, le bâtiment accueille depuis mai 2024 trois services de l’OFB, après un chantier de rénovation de 18 mois.

Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (OFB) 93 rue de la République, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546367051 https://parc-marin-gironde-pertuis.fr/ https://www.facebook.com/parc.naturel.marin.gironde.pertuis Cet hôtel particulier construit au milieu du XIXème siècle abrite depuis 2024 trois services de l’Office français de la biodiversité dont le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis

Le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, rattaché à l’Office français de la biodiversité, accueille au rez-de-chaussée de ses locaux l’exposition « Borderline ».

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