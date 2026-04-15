Exposition d’aquarelles Nature Vivante d’Emilie Vanvolsen Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans

Saint-Laurent-en-Royans

Exposition d’aquarelles Nature Vivante d’Emilie Vanvolsem

Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-05-03

Exposition d’aquarelles Nature Vivante d’Emilie Vanvolsem (marraine de la Fête de la Poule et de la Graine 2026)

A la bibliothèque-ludothèque de St Laurent-en-Royans du 3 mai au 3 juin 2026.

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Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org

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English :

Nature Vivante watercolor exhibition by Emilie Vanvolsem (patron of the Fête de la Poule et de la Graine 2026)

At the St Laurent-en-Royans library from May 3 to June 3, 2026.

L’événement Exposition d’aquarelles Nature Vivante d’Emilie Vanvolsem Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme