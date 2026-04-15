Exposition d’aquarelles Nature Vivante d’Emilie Vanvolsen Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans
Exposition d’aquarelles Nature Vivante d’Emilie Vanvolsen Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans dimanche 3 mai 2026.
Saint-Laurent-en-Royans
Exposition d’aquarelles Nature Vivante d’Emilie Vanvolsem
Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-05-03
Exposition d’aquarelles Nature Vivante d’Emilie Vanvolsem (marraine de la Fête de la Poule et de la Graine 2026)
A la bibliothèque-ludothèque de St Laurent-en-Royans du 3 mai au 3 juin 2026.
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Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org
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English :
Nature Vivante watercolor exhibition by Emilie Vanvolsem (patron of the Fête de la Poule et de la Graine 2026)
At the St Laurent-en-Royans library from May 3 to June 3, 2026.
L’événement Exposition d’aquarelles Nature Vivante d’Emilie Vanvolsem Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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