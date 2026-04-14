Cinéma écran mobile Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans
Cinéma écran mobile Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans vendredi 29 mai 2026.
Saint-Laurent-en-Royans
Cinéma écran mobile
Salle des fêtes 1 Place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Jumpers film d’animation
.
Salle des fêtes 1 Place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jumpers animated film
L’événement Cinéma écran mobile Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Laurent-en-Royans (Drôme)
- Exposition d’aquarelles Nature Vivante d’Emilie Vanvolsen Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans 3 mai 2026
- Fête de la poule et de la graine Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans 3 mai 2026
- Soirée jeux à la ludothèque Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans 6 juin 2026
- Rencontre avec Julien Prothière, créateur de jeux Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans 20 juin 2026
- Café lecture L’Afrique Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans 27 juin 2026