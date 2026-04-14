Cinéma écran mobile Salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans

Saint-Laurent-en-Royans

Cinéma écran mobile

Salle des fêtes 1 Place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Jumpers film d’animation

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Salle des fêtes 1 Place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com

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English :

Jumpers animated film

L’événement Cinéma écran mobile Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme