Soirée jeux à la ludothèque Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans

Saint-Laurent-en-Royans

Soirée jeux à la ludothèque

Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Soirée jeux proposée par l’association d’animation de la bibliothèque-ludothèque de Saint-Laurent-en-Royans.

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Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org

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English :

Games evening organized by the Saint-Laurent-en-Royans library’s entertainment association.

L’événement Soirée jeux à la ludothèque Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme