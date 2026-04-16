Soirée jeux à la ludothèque Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans
Soirée jeux à la ludothèque Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans samedi 6 juin 2026.
Saint-Laurent-en-Royans
Soirée jeux à la ludothèque
Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Soirée jeux proposée par l’association d’animation de la bibliothèque-ludothèque de Saint-Laurent-en-Royans.
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Rue du Tram Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org
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English :
Games evening organized by the Saint-Laurent-en-Royans library’s entertainment association.
L’événement Soirée jeux à la ludothèque Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme