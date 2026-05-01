Saint-Laurent-en-Royans

L’OURSE Cie In(c)lassable Théâtre musical dès 7 ans

Parc sous la médiathèque (ou salle des fêtes si pluie) Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Prix du public Au Bonheur des Mômes (très réputé festival jeune public du Grand Bornand), ce spectacle détourne le conte célèbre de Peau d’âne avec beaucoup d’humour.

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Parc sous la médiathèque (ou salle des fêtes si pluie) Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 09 74 billetterie@lacinquiemesaison-accr.org

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English :

Winner of the Audience Award at Au Bonheur des Mômes (Grand Bornand’s renowned festival for young audiences), this show takes a humorous twist on the famous tale of Peau d’âne.

L’événement L’OURSE Cie In(c)lassable Théâtre musical dès 7 ans Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Vercors Drôme