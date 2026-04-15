Fête de la poule et de la graine Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans

Saint-Laurent-en-Royans

Fête de la poule et de la graine

Rue du tram Bibliothèque-Ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Fête de la poule grise du Vercors et de la graine. Marraine Emilie Vanvolsem, illustratrice naturaliste.

.

Rue du tram Bibliothèque-Ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la poule grise du Vercors et de la graine. Sponsor Emilie Vanvolsem, naturalist illustrator.

L’événement Fête de la poule et de la graine Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme