Fête de la poule et de la graine Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans
Fête de la poule et de la graine Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans dimanche 3 mai 2026.
Saint-Laurent-en-Royans
Fête de la poule et de la graine
Rue du tram Bibliothèque-Ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Fête de la poule grise du Vercors et de la graine. Marraine Emilie Vanvolsem, illustratrice naturaliste.
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Rue du tram Bibliothèque-Ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com
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English :
Fête de la poule grise du Vercors et de la graine. Sponsor Emilie Vanvolsem, naturalist illustrator.
L’événement Fête de la poule et de la graine Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme