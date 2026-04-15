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Fête de la poule et de la graine Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans

Fête de la poule et de la graine Rue du tram Saint-Laurent-en-Royans dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Rue du tram

Adresse : Bibliothèque-Ludothèque

Ville : 26190 Saint-Laurent-en-Royans

Département : Drôme

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Laurent-en-Royans

Fête de la poule et de la graine

Rue du tram Bibliothèque-Ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Fête de la poule grise du Vercors et de la graine. Marraine Emilie Vanvolsem, illustratrice naturaliste.
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Rue du tram Bibliothèque-Ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70  biblioludo26@gmail.com

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English :

Fête de la poule grise du Vercors et de la graine. Sponsor Emilie Vanvolsem, naturalist illustrator.

L’événement Fête de la poule et de la graine Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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