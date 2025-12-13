Exposition d’art de Nathalie Fortuné et Elisabeth Guilbaud Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Exposition d’art de Nathalie Fortuné et Elisabeth Guilbaud

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-28 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Aux Moutiers-en-Retz, cette exposition de Nathalie Fortuné et Elisabeth Guilbaud invite à une immersion artistique autour du thème des Amérindiens, entre spiritualité, nature et expression sensible du vivant.

Une rencontre artistique entre matière, poésie et spiritualité

Installée aux Moutiers-en-Retz depuis plusieurs années, Nathalie Fortuné développe une démarche artistique nourrie par son regard de photographe et par son travail de la sculpture. Après le bois, c’est la terre qui devient son moyen d’expression privilégié, lui permettant de façonner des œuvres empreintes de poésie et de sensibilité. À travers l’argile, elle cherche à transmettre une émotion intime et un lien profond avec la matière et le vivant.

Un hommage au vivant et à la culture amérindienne

Aux côtés de Nathalie Fortuné, Elisabeth Guilbaud propose une approche picturale inspirée par les valeurs spirituelles et la relation à la nature propres aux cultures amérindiennes. Sa peinture devient un véritable plaidoyer pour le vivant et une invitation à renouer avec une dimension sacrée de l’existence. Ensemble, les deux artistes offrent une exposition où l’art devient espace de mémoire, de contemplation et de connexion avec le monde naturel.

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Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

In Moutiers-en-Retz, this exhibition by Nathalie Fortuné and Elisabeth Guilbaud invites visitors to an artistic immersion in the theme of Amerindians, between spirituality, nature and the sensitive expression of the living.

L’événement Exposition d’art de Nathalie Fortuné et Elisabeth Guilbaud Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic