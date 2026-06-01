Exposition d’Art La Bergerie Les Ormes
Exposition d’Art La Bergerie Les Ormes samedi 13 juin 2026.
Les Ormes
Exposition d’Art
La Bergerie 7 route nationale Les Ormes Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
A la Bergerie, samedi 13 et dimanche 14 juin, exposition des peintres haïtiens, d’une peintre Jeanne Noé et d’un sculpteur Ludovic Thibault. .
La Bergerie 7 route nationale Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 85 71 49
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English : Exposition d’Art
L’événement Exposition d’Art Les Ormes a été mis à jour le 2026-06-05 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne