Exposition d’Art La Bergerie Les Ormes

Les Ormes

Exposition d’Art

La Bergerie 7 route nationale Les Ormes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

A la Bergerie, samedi 13 et dimanche 14 juin, exposition des peintres haïtiens, d’une peintre Jeanne Noé et d’un sculpteur Ludovic Thibault. .

La Bergerie 7 route nationale Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 85 71 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition d’Art

L’événement Exposition d’Art Les Ormes a été mis à jour le 2026-06-05 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne