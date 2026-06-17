Exposition d’artistes amateurs Mine de talents Musée de l’ardoise et de la géologie Renazé samedi 4 juillet 2026.

Renazé

Exposition d’artistes amateurs Mine de talents

Musée de l’ardoise et de la géologie Longchamps Renazé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-04

Mine de talents

Exposition d’artistes amateurs Mine de talents au Musée de l’ardoise et de la géologie

Vernissage 04 juillet à 11h

Du 04 juillet au 29 août .

Musée de l’ardoise et de la géologie Longchamps Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 40 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Talent Pool

L’événement Exposition d’artistes amateurs Mine de talents Renazé a été mis à jour le 2026-06-17 par SUD MAYENNE