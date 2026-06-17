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Exposition d’artistes amateurs Mine de talents Musée de l’ardoise et de la géologie Renazé

Exposition d’artistes amateurs Mine de talents Musée de l’ardoise et de la géologie Renazé samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Musée de l'ardoise et de la géologie

Adresse : Longchamps

Ville : 53800 Renazé

Département : Mayenne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Renazé

Exposition d’artistes amateurs Mine de talents

Musée de l’ardoise et de la géologie Longchamps Renazé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-04

Mine de talents
Exposition d’artistes amateurs Mine de talents au Musée de l’ardoise et de la géologie
Vernissage 04 juillet à 11h

Du 04 juillet au 29 août   .

Musée de l’ardoise et de la géologie Longchamps Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 40 14 

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L’événement Exposition d’artistes amateurs Mine de talents Renazé a été mis à jour le 2026-06-17 par SUD MAYENNE

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