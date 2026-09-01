Exposition d’artistes locaux Journées Européennes du Patrimoine Chazelles
samedi 19 septembre 2026 · Chazelles
Informations pratiques
Chazelles
Exposition d’artistes locaux Journées Européennes du Patrimoine
1 route de Marthon Chazelles Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez rencontrer plusieurs artistes peintres et sculpteurs locaux et découvrir leurs œuvres exposées dans la salle des associations (climatisée), au cœur du bourg de Chazelles.
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1 route de Marthon Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 33 08
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English :
Come meet several local painters and sculptors and discover their works on display in the air-conditioned community hall, in the heart of the town of Chazelles.
L’événement Exposition d’artistes locaux Journées Européennes du Patrimoine Chazelles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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