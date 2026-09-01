Informations pratiques

Chazelles

Exposition d’artistes locaux Journées Européennes du Patrimoine

1 route de Marthon Chazelles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez rencontrer plusieurs artistes peintres et sculpteurs locaux et découvrir leurs œuvres exposées dans la salle des associations (climatisée), au cœur du bourg de Chazelles.

.

1 route de Marthon Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 33 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet several local painters and sculptors and discover their works on display in the air-conditioned community hall, in the heart of the town of Chazelles.

L’événement Exposition d’artistes locaux Journées Européennes du Patrimoine Chazelles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord