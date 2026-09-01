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AGENDA · Chazelles

Visit commentée sur l’architecture de l’église Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Paul Chazelles

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Paul · Chazelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Paul
Adresse
Rue Abbé Mondon
Ville
16380 Chazelles
Département
Charente
Tarif

Chazelles

Visit commentée sur l’architecture de l’église Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine

Église Saint-Paul Rue Abbé Mondon Chazelles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

L’association Les Chats Huants propose une visite commentée consacrée à l’architecture et à l’histoire de l’église Saint-Paul, édifice roman du XIIe siècle.
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Église Saint-Paul Rue Abbé Mondon Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 33 08 

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English : Guided tour on the architecture of Saint-Paul’s church European Heritage Days

The association Les Chats Huants offers a guided tour dedicated to the architecture and history of the church of Saint-Paul, a 12th century Romanesque building.

L’événement Visit commentée sur l’architecture de l’église Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine Chazelles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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