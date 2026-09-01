Visit commentée sur l’architecture de l’église Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Paul Chazelles

Informations pratiques

Chazelles

Visit commentée sur l’architecture de l’église Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine

Église Saint-Paul Rue Abbé Mondon Chazelles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’association Les Chats Huants propose une visite commentée consacrée à l’architecture et à l’histoire de l’église Saint-Paul, édifice roman du XIIe siècle.

.

Église Saint-Paul Rue Abbé Mondon Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 33 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guided tour on the architecture of Saint-Paul’s church European Heritage Days

The association Les Chats Huants offers a guided tour dedicated to the architecture and history of the church of Saint-Paul, a 12th century Romanesque building.

L’événement Visit commentée sur l’architecture de l’église Saint-Paul Journées Européennes du Patrimoine Chazelles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord