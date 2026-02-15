Exposition d’arts plastiques Mouterre-Silly
Exposition d’arts plastiques Mouterre-Silly samedi 27 juin 2026.
Exposition d’arts plastiques
Salle des Fêtes Mouterre-Silly Vienne
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Nous ouvrons cette exposition aux peintres, graveurs, sculpteurs, photographes, graffeurs, illustrateurs…
Complémentarité qui devrait être bénéfique à tous.
Déposez votre candidature, faites le savoir autour de vous.
Un prix du jury et un prix du public seront attribués.
Entrée libre
Vernissage samedi à 11h .
Salle des Fêtes Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 10 60 11 mouterre.culture.patrimoine@gmail.com
English : Exposition d’arts plastiques
