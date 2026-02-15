Exposition d’arts plastiques Mouterre-Silly

Exposition d’arts plastiques

Salle des Fêtes Mouterre-Silly Vienne

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Nous ouvrons cette exposition aux peintres, graveurs, sculpteurs, photographes, graffeurs, illustrateurs…

Complémentarité qui devrait être bénéfique à tous.

Déposez votre candidature, faites le savoir autour de vous.

Un prix du jury et un prix du public seront attribués.

Entrée libre

Vernissage samedi à 11h .

Salle des Fêtes Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 10 60 11 mouterre.culture.patrimoine@gmail.com

English : Exposition d’arts plastiques

