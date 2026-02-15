Journées Européennes du Patrimoine à Mouterre-Silly

Mouterre-Silly Vienne

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

2026-09-19

– Eglise Saint-Maximin samedi et dimanche, entrée libre de 10h00 à 18h00

– Eglise de Chasseignes samedi et dimanche, extérieur seulement en accès libre de 10h à 18h

– Chapelle Saint-Mandé samedi et dimanche, extérieur seulement en accès libre de 10h à 18h

– Château de la Fuye samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, extérieur seulement en accès libre

– Randonnée Par nos chemins dimanche 20 septembre, rendez-vous à 8h à l’école, 3 rue Jules Ferry pour un départ à 8h30 participation 5€ Partez pour une boucle commentée d’environ 8 km, par Solène de la compagnie Blast et par Françoise Dubois de l’association Arbrissel.

Une promenade originale entre nature, culture et découverte locale ! .

Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 10 60 11

