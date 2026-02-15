La Nouvelle Aire s’invite chez Culture et Patrimoine Salle des Fêtes Mouterre-Silly
La Nouvelle Aire s’invite chez Culture et Patrimoine Salle des Fêtes Mouterre-Silly samedi 3 octobre 2026.
La Nouvelle Aire s’invite chez Culture et Patrimoine
Salle des Fêtes 12 Rue Saint-Maximin Mouterre-Silly Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez vivre une journée rythmée par la découverte et la tradition.
Initiez-vous à la danse et découvrez les danses traditionnelles
Écoutez les sons vibrants des groupes de musique Brabant Diskar Rumeur, trois univers, une soirée exceptionnelle
Déambulez librement dans la salle des expositions .
Salle des Fêtes 12 Rue Saint-Maximin Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 10 60 11 mouterre.culture.patrimoine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Nouvelle Aire s’invite chez Culture et Patrimoine
L’événement La Nouvelle Aire s’invite chez Culture et Patrimoine Mouterre-Silly a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme du Pays Loudunais