La Nouvelle Aire s’invite chez Culture et Patrimoine Salle des Fêtes Mouterre-Silly

La Nouvelle Aire s’invite chez Culture et Patrimoine

Salle des Fêtes 12 Rue Saint-Maximin Mouterre-Silly Vienne

2026-10-03

Venez vivre une journée rythmée par la découverte et la tradition.

Initiez-vous à la danse et découvrez les danses traditionnelles

Écoutez les sons vibrants des groupes de musique Brabant Diskar Rumeur, trois univers, une soirée exceptionnelle

Déambulez librement dans la salle des expositions .

Salle des Fêtes 12 Rue Saint-Maximin Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 10 60 11 mouterre.culture.patrimoine@gmail.com

