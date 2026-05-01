Exposition de Bonsaï Rue Saint-Charles Stiring-Wendel
Exposition de Bonsaï Rue Saint-Charles Stiring-Wendel samedi 30 mai 2026.
Stiring-Wendel
Exposition de Bonsaï
Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Exposition du Bonsaï Club de Lorraine Bonsaï, Ikebana, stands de professionnels. Buvette, petite restauration.Tout public
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Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 6 19 42 80 68
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English :
Bonsaï Club de Lorraine exhibition: Bonsaï, Ikebana, professional stands. Refreshments and snacks.
L’événement Exposition de Bonsaï Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-05-26 par FORBACH TOURISME