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Exposition de Bonsaï Rue Saint-Charles Stiring-Wendel

Exposition de Bonsaï Rue Saint-Charles Stiring-Wendel samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue Saint-Charles

Adresse : Halle de Wendel -

Ville : 57350 Stiring-Wendel

Département : Moselle

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Stiring-Wendel

Exposition de Bonsaï

Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Exposition du Bonsaï Club de Lorraine Bonsaï, Ikebana, stands de professionnels. Buvette, petite restauration.Tout public
0  .

Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 6 19 42 80 68 

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English :

Bonsaï Club de Lorraine exhibition: Bonsaï, Ikebana, professional stands. Refreshments and snacks.

L’événement Exposition de Bonsaï Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-05-26 par FORBACH TOURISME

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