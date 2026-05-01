Exposition de Bonsaï Rue Saint-Charles Stiring-Wendel

Stiring-Wendel

Exposition de Bonsaï

Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Exposition du Bonsaï Club de Lorraine Bonsaï, Ikebana, stands de professionnels. Buvette, petite restauration.Tout public

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Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 6 19 42 80 68

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English :

Bonsaï Club de Lorraine exhibition: Bonsaï, Ikebana, professional stands. Refreshments and snacks.

L’événement Exposition de Bonsaï Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-05-26 par FORBACH TOURISME