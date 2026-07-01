Exposition de cartes postales et de photographies anciennes, Mairie de Lumigny, Lumigny-Nesles-Ormeaux

Informations pratiques

Exposition de cartes postales et de photographies anciennes 19 et 20 septembre Mairie de Lumigny Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de cartes postales et de photographies anciennes.

Plusieurs thèmes seront abordés : les villageois, les métiers, la Grande Guerre.

À travers des photographies, un hommage sera rendu à un artiste peintre local des années 1960.

Une projection de courts films, en lien avec le patrimoine de la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux, aura lieu. Présentation de mobilier lithique, avec explications sur demande.

Gratuit

Mairie de Lumigny 3 place de l’église 77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux Lumigny-Nesles-Ormeaux 77540 Lumigny Seine-et-Marne Île-de-France https://histoireetpatrimoine-lno.asso-web.com/

Exposition de cartes postales et de photographies anciennes.

©MarcRossi