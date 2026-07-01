La quinzaine de la tomate, Cueillette de Lumigny, Lumigny-Nesles-Ormeaux

Informations pratiques

La quinzaine de la tomate 4 – 16 août Cueillette de Lumigny Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T09:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-16T09:00:00+02:00 – 2026-08-16T19:00:00+02:00

Nous cultivons pour vous, en pleine terre, plus de 15 variétés de tomates : cerise, cocktail, ronde, olivette, cœur de bœuf, andine cornue… Il faudra toutes les goûter ! À cette période, les tomates sont gorgées de soleil, à pleine maturité, l’équipe de vente sera ravie de vous faire déguster les différentes variétés ou donner des conseils et recettes…

Cueillette de Lumigny D20 Route de Lumigny 77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux Lumigny-Nesles-Ormeaux 77540 Lumigny Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 07 71 41 http://cueillettedelumigny.fr https://www.instagram.com/cueillettedelumigny

Venez découvrir nos différentes variétés de tomates !

Cueillette de Lumigny