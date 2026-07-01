Fête de la brouette à l’assiette, Cueillette de Lumigny, Lumigny-Nesles-Ormeaux

Informations pratiques

Fête de la brouette à l’assiette 25 – 30 août Cueillette de Lumigny Seine-et-Marne

https://www.cueillettedelumigny.fr/actualites-de-la-cueillette-Plessis_a_Lumigny-77/temps-forts-2026.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T09:00:00+02:00 – 2026-08-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T09:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:00:00+02:00

Programme détaillé à venir

Tout au long de la semaine, venez découvrir un peu plus la nature et la cueillette près de chez vous à travers des ateliers, des visites commentées et des animations pour toute la famille ! C’est aussi la période idéale pour venir ramasser vos pommes de terre de la nouvelle récolte pour les conserver tout l’hiver !

Cueillette de Lumigny D20 Route de Lumigny 77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux Lumigny-Nesles-Ormeaux 77540 Lumigny Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 07 71 41 http://cueillettedelumigny.fr https://www.instagram.com/cueillettedelumigny

Venez découvrir un peu plus la nature !

Cueillette de Lumigny