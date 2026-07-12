Informations pratiques

Honfleur

Exposition de célébration des 70 ans de la Société des Amis du Musée Eugène-Boudin

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-08-28

À l’occasion de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB (Société des Amis du Musée Eugène-Boudin), découvrez une programmation spécialement conçue pour accompagner cet événement.

À l’occasion de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB (Société des Amis du Musée Eugène-Boudin), découvrez une programmation spécialement conçue pour accompagner cet événement. .

Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Exposition de célébration des 70 ans de la Société des Amis du Musée Eugène-Boudin

To mark the exhibition celebrating the 70th anniversary of the SAMEB (Society of Friends of the Eugène-Boudin Museum), discover a programme of events specially designed to accompany this occasion.

L’événement Exposition de célébration des 70 ans de la Société des Amis du Musée Eugène-Boudin Honfleur a été mis à jour le 2026-07-03 par Calvados Attractivité