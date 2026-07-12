Exposition de célébration des 70 ans de la Société des Amis du Musée Eugène-Boudin Honfleur
vendredi 28 août 2026 · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Exposition de célébration des 70 ans de la Société des Amis du Musée Eugène-Boudin
Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2026-08-28
À l’occasion de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB (Société des Amis du Musée Eugène-Boudin), découvrez une programmation spécialement conçue pour accompagner cet événement.
À l’occasion de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB (Société des Amis du Musée Eugène-Boudin), découvrez une programmation spécialement conçue pour accompagner cet événement. .
Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : Exposition de célébration des 70 ans de la Société des Amis du Musée Eugène-Boudin
To mark the exhibition celebrating the 70th anniversary of the SAMEB (Society of Friends of the Eugène-Boudin Museum), discover a programme of events specially designed to accompany this occasion.
L’événement Exposition de célébration des 70 ans de la Société des Amis du Musée Eugène-Boudin Honfleur a été mis à jour le 2026-07-03 par Calvados Attractivité
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