AGENDA · Lanildut
Exposition de collages Lanildut
lundi 3 août 2026 · Lanildut
Informations pratiques
Lanildut
Exposition de collages
Maison-feu Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Exposition des collages, tout en couleurs, de Françoise EOZINOU à la maison-feu de Lanildut. .
Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05
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English :
L’événement Exposition de collages Lanildut a été mis à jour le 2026-07-25 par OT IROISE BRETAGNE