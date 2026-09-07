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Exposition de coutellerie, Temple, Monteils

dimanche 27 septembre 2026 · Temple · Monteils

Exposition de coutellerie, Temple, Monteils

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Temple
Adresse
Traversée du village 30360 Monteils
Ville
30360 Monteils
Département
Gard

Exposition de coutellerie Dimanche 27 septembre, 09h00 Temple Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Temple Traversée du village 30360 Monteils Monteils 30360 Gard Occitanie
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