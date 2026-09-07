Exposition de coutellerie, Temple, Monteils

Informations pratiques

Exposition de coutellerie Dimanche 27 septembre, 09h00 Temple Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Temple Traversée du village 30360 Monteils Monteils 30360 Gard Occitanie

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