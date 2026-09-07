AGENDA · Monteils
Exposition de coutellerie, Temple, Monteils
dimanche 27 septembre 2026 · Temple · Monteils
Informations pratiques
Exposition de coutellerie Dimanche 27 septembre, 09h00 Temple Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Temple Traversée du village 30360 Monteils Monteils 30360 Gard Occitanie
Découvrez l’alliance entre savoir-faire artisanal, précision et élégance à travers une sélection de pièces uniques, façonnées avec passion.
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