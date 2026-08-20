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Exposition de croix du monde, Eglise d’Hotonnes, Haut Valromey

samedi 19 septembre 2026 · Eglise d'Hotonnes · Haut Valromey

Exposition de croix du monde, Eglise d’Hotonnes, Haut Valromey

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise d'Hotonnes
Adresse
Rue de la Croix, Hotonnes 01260 Haut-Valromey
Ville
01260 Haut Valromey
Département
Ain

Exposition de croix du monde Samedi 19 septembre, 15h00 Eglise d’Hotonnes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition de croix du monde (collection privée).

Eglise d’Hotonnes Rue de la Croix, Hotonnes 01260 Haut-Valromey Haut Valromey 01260 Hotonnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition de croix du monde (collection privée).

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