Exposition de croix du monde, Eglise d’Hotonnes, Haut Valromey

Informations pratiques

Exposition de croix du monde Samedi 19 septembre, 15h00 Eglise d’Hotonnes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition de croix du monde (collection privée).

Eglise d’Hotonnes Rue de la Croix, Hotonnes 01260 Haut-Valromey Haut Valromey 01260 Hotonnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de croix du monde (collection privée).

Ministère de la Culture