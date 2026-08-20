AGENDA · Haut Valromey
Exposition de croix du monde, Eglise d’Hotonnes, Haut Valromey
samedi 19 septembre 2026 · Eglise d'Hotonnes · Haut Valromey
Informations pratiques
Exposition de croix du monde Samedi 19 septembre, 15h00 Eglise d’Hotonnes Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Exposition de croix du monde (collection privée).
Eglise d’Hotonnes Rue de la Croix, Hotonnes 01260 Haut-Valromey Haut Valromey 01260 Hotonnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition de croix du monde (collection privée).
Ministère de la Culture
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