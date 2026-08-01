Exposition de Cyanotypes Marie Lantam Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne
lundi 17 août 2026 · Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne · Aubeterre-sur-Dronne
Informations pratiques
Aubeterre-sur-Dronne
Exposition de Cyanotypes Marie Lantam
Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-17
Venez découvrir cette exposition de cyanotypes, procédé photographique en négatif sur fond bleu! Par ce procédé vous admirerez l’œuvre végétale et organique de l’artiste Marie Lantam.
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Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18 contact@sudcharentetourisme.fr
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English :
Come and discover this exhibition of cyanotypes a photographic process that produces negative images on a blue background! Through this process, you’ll be able to admire the botanical and organic work of the artist Marie Lantam.
L’événement Exposition de Cyanotypes Marie Lantam Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Sud Charente
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