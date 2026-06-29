Concert au Camping Paradis JP Morgand Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne

Aubeterre-sur-Dronne

Concert au Camping Paradis JP Morgand Aubeterre 2026

Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Pour les 20 ans de la tournée des concerts du camping Paradis d’Aubeterre, nous accueillons le célèbre chanteur J-P Morgand et son tube Nuit Sauvage !

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Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 75 43

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English :

To mark the 20th anniversary of the Paradis d’Aubeterre campsite concert series, we are delighted to welcome the famous singer J-P Morgand and his hit song “Nuit Sauvage”!

L’événement Concert au Camping Paradis JP Morgand Aubeterre 2026 Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du Sud Charente