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AGENDA · Aubeterre-sur-Dronne

Exposition de Peinture THE FRYM Chez Marguerite Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne

samedi 15 août 2026 · Chez Marguerite · Aubeterre-sur-Dronne

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Chez Marguerite
Adresse
25 rue Saint Jacques
Ville
16390 Aubeterre-sur-Dronne
Département
Charente
Tarif

Aubeterre-sur-Dronne

Exposition de Peinture THE FRYM Chez Marguerite

Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-15
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-15

Exposition de peinture art abstrait ou figuratif comme de la peinture sur tissus! à découvrir!
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Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

An exhibition of abstract and figurative art, as well as paintings on fabric! Come and have a look!

L’événement Exposition de Peinture THE FRYM Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Sud Charente

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