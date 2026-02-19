Festival des Nuits Musicales 2026 Concert de HAARLEMS BACH Ensemble Rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne
Rue Saint-Jean Eglise Souterraine Aubeterre-sur-Dronne Charente
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
2026-08-14
Dans le cadre du festival des Nuits Musicales d’Aubeterre sur Dronne, profitez d’une soirée centrée sur la musique baroque française, proposée par le Haarlems Bach Ensemble.
Rue Saint-Jean Eglise Souterraine Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18 contact@sudcharentetourisme.fr
English : Festival des Nuits Musicales 2026 Concert de HAARLEMS BACH Ensemble
As part of the Nuits Musicales festival in Aubeterre sur Dronne, enjoy an evening of French Baroque music performed by the Haarlems Bach Ensemble.
