Exposition de Delphine Devos Saint-Sauveur-le-Vicomte

Informations pratiques

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition de Delphine Devos

Haute cour du Château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Après une formation d’Art Plastique en 1990, dans la région Bordelaise, je participe à quelques expositions collectives ou je présente mes premières peintures.

Très vite, le volume s’impose à moi et c’est à l’occasion de ma première exposition personnelle à la Maison des Femmes de Bordeaux que je vais présenter mes premiers bas-reliefs sur toile et mes premières sculptures.

J’arrive en Normandie en 2000 et c’est après ma rencontre déterminante avec le peintre Gérard REMIGEREAU que j’oriente véritablement mon travail artistique. Le corps féminin prédomine dans des formes de plus en plus sensuelles, burlesques et généreux mais parfois au regard sombre et mélancolique.

Ma technique est mixte et c’est entre autres à l’aide du grillage que je façonne, tricote et détricote mes sculptures. Des collages et divers matériaux viennent enrichir mes peintures pour donner vie à un monde qui m’est propre.

Depuis 2005, s’enchaine divers expositions collectives, personnelles et en Galeries dans la région normande et ailleurs ou le vent m’emporte. Quelques prix me sont attribués.

Sélectionnée au Salon des artistes français en 2020 au Grand Palais à Paris.

A la moindre occasion, je fais voyager mes donzelles poétiques et oniriques au corps parfois disproportionné. Le monde m’inspire et c’est le plus souvent dans l’urgence qu’il faut que je donne naissance à mes créatures qui ne sont que le prolongement de moi-même. .

Haute cour du Château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 responsablepoleculturel@sslv.fr

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English : Exposition de Delphine Devos

L’événement Exposition de Delphine Devos Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin