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Exposition Pierre Amiel Saint-Sauveur-le-Vicomte

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition Pierre Amiel Saint-Sauveur-le-Vicomte

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Haute cour du Château
Ville
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte
Département
Manche
Tarif

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition Pierre Amiel

Haute cour du Château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

J’ai toujours été obsédé par
– la notion de passage (d’un état à un autre, d’un monde à un autre, d’un instant à un autre, d’un corps à un autre),
– l’interrogation du ressenti de l’autre.
Mon travail est sur l’espace Temps , sans regrets, révoltes ou autres.
J’essaie de concrétiser par la couleur et le mouvement l’émotion de passage .
Ma peinture est là pour graver ma mémoire affective des émotions générées par tout ce qui m’entoure. Chacun pourra y trouver des références personnelles . Pierre AMIEL.

Exposition à découvrir au sein du logis Robessart du 18 au 30 juillet et de l’ancienne chapelle du 24 au 30 juillet.   .

Haute cour du Château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03  responsablepoleculturel@sslv.fr

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English : Exposition Pierre Amiel

L’événement Exposition Pierre Amiel Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin

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