Exposition de dessins d’Hanna Stoianova Ligueil
jeudi 14 janvier 2027 · Ligueil
Informations pratiques
Ligueil
Exposition de dessins d’Hanna Stoianova
Ligueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 13:30:00
fin : 2027-01-15 19:00:00
Date(s) :
2027-01-14 2027-01-16 2027-01-17
Vernissage de l’exposition Jeudi 14 Janvier 17h30 Hanna Stoianova présentera une sélection de travaux inspirés par l’univers raffiné des romans de Jane Austen. Possibilité de faire réaliser son portrait le Samedi 16 Janvier de 19h à 23h30.
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Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com
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English :
Exhibition opening on Thursday, January 14, at 5:30 p.m.: Hanna Stoianova will present a selection of works inspired by the refined world of Jane Austen’s novels. You can have your portrait painted on Saturday, January 16, from 7:00 p.m. to 11:30 p.m.
L’événement Exposition de dessins d’Hanna Stoianova Ligueil a été mis à jour le 2026-08-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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