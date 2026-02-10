Festival Les Percu’folies Ligueil
Festival Les Percu’folies Ligueil samedi 12 septembre 2026.
Festival Les Percu’folies
Ligueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-13 01:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Festival populaire, festif et gratuit autour de la percussion sous toutes ses formes.
La programmation rend ainsi hommage au musicien-inventeur Albert Bergerault, originaire de la commune.
Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 45 28 26 67 contact@envie-de-percus.fr
English :
A popular, festive and free festival of percussion in all its forms.
The program pays tribute to local musician-inventor Albert Bergerault.
L’événement Festival Les Percu’folies Ligueil a été mis à jour le 2026-02-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire