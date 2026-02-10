Festival Les Percu’folies Ligueil

Festival Les Percu’folies

Festival populaire, festif et gratuit autour de la percussion sous toutes ses formes.

La programmation rend ainsi hommage au musicien-inventeur Albert Bergerault, originaire de la commune.

Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 45 28 26 67 contact@envie-de-percus.fr

A popular, festive and free festival of percussion in all its forms.

The program pays tribute to local musician-inventor Albert Bergerault.

