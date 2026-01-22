Festival contes d’été Ligueil

Festival contes d’été

14B Rue Balthazar Besnard Ligueil Indre-et-Loire

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 22:30:00

2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

Le Festival Contes d’été est un Festival de théâtre en plein air. Dès 18h surprises, radio en direct et artistes invités vous feront passer une soirée des plus magique!

La troupe professionnelle du festival jouera cette année George Dandin de Molière, ou plutôt Le Grand Divertissement Royal…

14B Rue Balthazar Besnard Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 46 03 65 contesdete@gmail.com

English :

The Contes d’été Festival is an open-air theater festival. Starting at 6 p.m., surprises, live radio and guest artists will make for a magical evening!

This year, the festival’s professional troupe will perform Molière’s George Dandin, or rather Le Grand Divertissement Royal…

