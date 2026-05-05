Trois petits pas, Forum de Ligueil, Ligueil

Trois petits pas Samedi 20 juin, 10h30 Forum de Ligueil Indre-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:00:00+02:00

C’est l’histoire d’un garçon tout petit et très curieux. Alors il se promène… Toujours un peu plus loin… Et il se perd !

Mais il fait des rencontres qui le transforment, et l’amènent chaque fois ailleurs, sur les chemins du monde !

Des mots qui rythment, des paysages qui se déplient, des chansons qui filent et des mains qui dansent pour partir à l’aventure !

Un moment à partager en famille dès 6 mois.

Cette représentation à lieu le cadre du Festival « P’tit bout d’momes »

Forum de Ligueil place du général Leclerc, ligueil Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 12 99 09 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliothequeligueil@gmail.com »}]

Un conte initiatique pour toutes petites oreilles Conte Spectacle

J. Pairis