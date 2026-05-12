Forum des associations Ligueil
Forum des associations Ligueil samedi 5 septembre 2026.
Ligueil
Forum des associations
Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Forum des associations.
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Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 60 44
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English :
Forum of associations.
L’événement Forum des associations Ligueil a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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