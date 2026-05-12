Ligueil

Forum des associations

Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Forum des associations.

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Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 60 44

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English :

Forum of associations.

L’événement Forum des associations Ligueil a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire