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Forum des associations Ligueil

Forum des associations Ligueil

Forum des associations Ligueil samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Place du Gén Leclerc

Ville : 37240 Ligueil

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Ligueil

Forum des associations

Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Forum des associations.
  .

Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 60 44 

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English :

Forum of associations.

L’événement Forum des associations Ligueil a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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