Exposition de Johanna Mayens Salle Arvest (dans le hall) Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Exposition de Johanna Mayens

Salle Arvest (dans le hall) 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-02

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-11-02

Johanna MAEYENS est une artiste peintre vivant en Centre Bretagne. A travers la peinture à l’huile, la gouache ou l’encre de Chine, elle articule son univers autour des contes de fées et des légendes locales, entre le rêve et le cauchemar, où la nature tient une place centrale.

Ouvert à tous Gratuit. .

Salle Arvest (dans le hall) 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

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English :

L’événement Exposition de Johanna Mayens Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE