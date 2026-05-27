Exposition de Juillet Harmonie des couleurs d’Alain Foucher Café épicerie du PLAN B La Turballe

La Turballe

Exposition de Juillet Harmonie des couleurs d’Alain Foucher

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20

Alain FOUCHER Harmonie des couleurs

Je suis né au Pouliguen, petite ville balnéaire de la côte d’amour. J’habite le village paludier de Saillé, dans la presqu’ile de Guérande depuis plus de 40 ans. Voici quelques années j’ai osé l’aventure vers la peinture à l’huile.

Je suis autodidacte, peintre amateur n’ayant jamais suivi de cours d’art. Depuis ma plus tendre enfance le dessin et la peinture ont marqué mes temps de loisirs.

Mes tableaux sont inspirés de la nature, la côte sauvage, les marais salants et les couchers de soleil. Toutes ces couleurs se reflètent dans les salines, dans la clarté du traict du Croisic et de Batz sur mer. C’est ce qui m’émerveille. Je souhaite transmettre toutes ces émotions à l’aide de mes pinceaux et mes couteaux. .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Exposition de Juillet Harmonie des couleurs d’Alain Foucher La Turballe a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44