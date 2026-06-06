Exposition de Juin Lucie GIROD-ROUX Café épicerie du PLAN B La Turballe
Exposition de Juin Lucie GIROD-ROUX Café épicerie du PLAN B La Turballe samedi 6 juin 2026.
La Turballe
Exposition de Juin Lucie GIROD-ROUX
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25
La “gravure à éclats” est un Art Traditionnel Populaire Alpin pratiqué au couteau sur du Pin Cembro.
Les Montagnards gravaient durant les longs hivers leurs meubles et objets du quotidien. Les motifs sont principalement inspirés de la nature, et de l’art sacré.
ma particularité est d’y ajouter, parfois, de la couleur.. .
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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L’événement Exposition de Juin Lucie GIROD-ROUX La Turballe a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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