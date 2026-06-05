Exposition de la céramiste plasticienne Véro Marchand à la Maison des Sources Mauléon-Barousse
Exposition de la céramiste plasticienne Véro Marchand à la Maison des Sources Mauléon-Barousse samedi 18 juillet 2026.
Mauléon-Barousse
Exposition de la céramiste plasticienne Véro Marchand
à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-18
Exposition du 18 juillet au 23 août
par la céramiste plasticienne Véro Marchand
Entrée gratuite
.
à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr
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English :
Exhibition from July 18 to August 23
by ceramist Véro Marchand
Free admission
L’événement Exposition de la céramiste plasticienne Véro Marchand Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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