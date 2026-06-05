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Exposition de la céramiste plasticienne Véro Marchand à la Maison des Sources Mauléon-Barousse

Exposition de la céramiste plasticienne Véro Marchand à la Maison des Sources Mauléon-Barousse samedi 18 juillet 2026.

Lieu : à la Maison des Sources

Adresse : MAULEON-BAROUSSE

Ville : 65370 Mauléon-Barousse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Mauléon-Barousse

Exposition de la céramiste plasticienne Véro Marchand

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-18

Exposition du 18 juillet au 23 août
par la céramiste plasticienne Véro Marchand
Entrée gratuite
  .

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85  maison-des-sources@orange.fr

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English :

Exhibition from July 18 to August 23
by ceramist Véro Marchand
Free admission

L’événement Exposition de la céramiste plasticienne Véro Marchand Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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