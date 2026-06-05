Exposition de la céramiste plasticienne Véro Marchand à la Maison des Sources Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

Exposition de la céramiste plasticienne Véro Marchand

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-18

Exposition du 18 juillet au 23 août

par la céramiste plasticienne Véro Marchand

Entrée gratuite

.

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition from July 18 to August 23

by ceramist Véro Marchand

Free admission

L’événement Exposition de la céramiste plasticienne Véro Marchand Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Neste-Barousse|CDT65