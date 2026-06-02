Jeu de piste Défi Lutin Maison des sources Mauléon-Barousse
Jeu de piste Défi Lutin Maison des sources Mauléon-Barousse mercredi 15 juillet 2026.
Mauléon-Barousse
Jeu de piste Défi Lutin
Maison des sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 17:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Plongez dans un Escape Game au sein du parc de la Maison des Sources.
Seul ou en équipe, vous allez résoudre des épreuves à travers l’histoire dont vous êtes le héros.
Durée 1h Dernier départ pour le jeu 16h30
Familles, enfants dès 6 ans
Tarif 10 €/personne
Réservations au 05.62.39.23.85
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Maison des sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr
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English :
Immerse yourself in an Escape Game in the grounds of the Maison des Sources.
Alone or as part of a team, you’ll solve a series of challenges through a story in which you’re the hero.
Duration: 1h Last game departure: 4:30pm
Families, children aged 6 and over
Price: ?10/person
Reservations on 05.62.39.23.85
L’événement Jeu de piste Défi Lutin Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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