Atelier recyclage Vannerie papier à la Maison des Sources Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

Atelier recyclage Vannerie papier

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Découvrez la vannerie en réalisant un petit objet en rouleaux de papiers recyclés. Apprenez les bons gestes, faites-vous plaisir avec la confection d’un objet de vos propres mains en partant de presque rien .

Tarif 10€/personne

Réservations au 05.62.39.23.85 ou maison-des-sources@orange.fr

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à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

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English :

Discover basketry by making a small object from rolls of recycled paper. Learn the right gestures, and enjoy making an object with your own hands, starting from almost nothing .

Price: 10€/person

Reservations: 05.62.39.23.85 or maison-des-sources@orange.fr

L’événement Atelier recyclage Vannerie papier Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65