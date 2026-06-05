SOPHRO’KIDS à la Maison des Sources Mauléon-Barousse
SOPHRO’KIDS à la Maison des Sources Mauléon-Barousse vendredi 17 juillet 2026.
Mauléon-Barousse
SOPHRO’KIDS
à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 15:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Atelier sophrologie enfant Création d’un mandala naturel et relaxation autour de celui-ci.
Famille et enfants dès 4 ans
Tarif 12€/pers. ou 19€/duo (adulte+enfant)
Réservation obligatoire 05.62.39.23.85 maison-des-sources@orange.fr
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à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr
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English :
Children’s sophrology workshop Creation of a natural mandala and relaxation around it.
Families and children aged 4 and over
Price: 12?/pers. or 19?/duo (adult+child)
Booking essential: 05.62.39.23.85 maison-des-sources@orange.fr
L’événement SOPHRO’KIDS Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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