SOPHRO’KIDS à la Maison des Sources Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

SOPHRO’KIDS

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 15:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Atelier sophrologie enfant Création d’un mandala naturel et relaxation autour de celui-ci.

Famille et enfants dès 4 ans

Tarif 12€/pers. ou 19€/duo (adulte+enfant)

Réservation obligatoire 05.62.39.23.85 maison-des-sources@orange.fr

.

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children’s sophrology workshop Creation of a natural mandala and relaxation around it.

Families and children aged 4 and over

Price: 12?/pers. or 19?/duo (adult+child)

Booking essential: 05.62.39.23.85 maison-des-sources@orange.fr

L’événement SOPHRO’KIDS Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65