Exposition : De la fabrique des discriminations au Design Inclusif BiS PARIS

L’exposition « De la fabrique des discriminations au Design Inclusif » met en lumière la manière dont le design peut, parfois malgré lui, contribuer au maintien des inégalités et des discriminations. À l’inverse, elle montre également comment le design peut devenir un puissant levier pour construire une société plus inclusive.

Dès le début de l’exposition, vous plongerez dans les discriminations invisibles qui se matérialisent au sein des objets, des espaces et des services de notre quotidien. Vous pourrez ensuite vous laisser inspirer par les 17 designers exposants engagés en faveur de l’inclusion. Vous découvrirez des projets qui font évoluer nos représentations normées, mais aussi des démarches qui replacent les enjeux d’accessibilité au cœur du design. L’exposition met ainsi en lumière celles et ceux qui agissent, par le design, pour une société plus inclusive.

Enfin, la dernière partie de l’exposition recense des outils et des ressources concrètes que chacun peut mobiliser pour faire évoluer ses pratiques. Elle invite les visiteurs à passer eux-mêmes à l’action et à s’engager en faveur d’un design plus inclusif !

Information pratiques :

Lieux : Bis – Bastille – 52 Bd de la Bastille, 75012 Paris

Dates : du 17 juin 2026 au 28 juin 2026

Ouverture : 15h à 19h du mercredi au dimanche ( fermé les lundis et mardis) jusqu’à 20h les vendredis

Entrée libre et gratuite

Programmation : (sur inscription)

Visite guidée : 19 juin à 18h30 et le 27 juin à 17h

Atelier “jeu des cuillières” : 27 juin à 15h30 et à 16h

Inscription ici https://www.helloasso.com/associations/design-makes-sense

Une exposition pour révéler que les objets et les espaces qui nous entourent ne sont pas aussi anodins qu’on le pense. Et s’ils participaient, malgré eux, à créer ou maintenir des situations de discrimination ?

Du mercredi 17 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

vendredi

de 15h00 à 20h00

mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T15:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T15:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00;2026-06-24T15:00:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00;2026-06-25T15:00:00+02:00_2026-06-25T19:00:00+02:00;2026-06-26T15:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T19:00:00+02:00

BiS 52 Bd de la Bastille 75012 PARIS

https://www.designmakessense.org/nosactions/exposition-paris-de-la-fabrique-des-discrimination-au-design-inclusif contact@designmakessense.org



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