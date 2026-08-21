Exposition « De la ferme à la salle de spectacle Daniel Balavoine », Salle Daniel Balavoine, Villefontaine

Informations pratiques

Exposition « De la ferme à la salle de spectacle Daniel Balavoine » Samedi 19 septembre, 14h00 Salle Daniel Balavoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez suivre le chantier de transformation de la grange jusqu’à l’inauguration de la salle Daniel Balavoine par Serge Mauroit.

En cas d’intempéries, l’événement sera annulé.

Salle Daniel Balavoine 153 avenue du Driève, 38090 Villefontaine Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 96 00 00 https://villefontaine.fr Située dans le parc du Vellein, la salle Daniel Balavoine est louée par la Mairie aux associations et aux professionnels. Parking du Théâtre du Vellein à proximité

Venez suivre le chantier de transformation de la grange jusqu’à l’inauguration de la salle Daniel Balavoine par Serge Mauroit.

©CAPI