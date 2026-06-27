Exposition de la maquette de la gare de la Bernerie 1970 Rue du Clos du Pin La Bernerie-en-Retz

Informations pratiques

La Bernerie-en-Retz

Exposition de la maquette de la gare de la Bernerie 1970

Rue du Clos du Pin Ancienne gare La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

!!! La nouvelle maison de l’histoire vous invite à découvrir la maquette de la gare de la Bernerie-en-Retz comme en 1970.

Deux ans ont été necessaires pour vous présenter la maquette de la gare.

C’est un voyage dans le passé férroviare de la commune en 87 fois plus petit que la réalité, que vous propose le RLM avec cette reproduction.

Venez admirer ce travail de minutie et de patience avant que la maquette ne reparte pour des salons nationaux et internationaux pour les prochaines années.

L’entrée est libre et ouverte à tous adhérents, amis, curieux, familles…

Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

Rue du Clos du Pin Ancienne gare La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 63 73 francois.asin@shpr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

!!! The new Maison de l’Histoire invites you to discover the model of the Bernerie-en-Retz station as it was in 1970.

L’événement Exposition de la maquette de la gare de la Bernerie 1970 La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic