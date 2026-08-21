Exposition de Laïta Boulard Rue de l’Église Pleyben
mercredi 3 février 2027 · Rue de l'Église · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Exposition de Laïta Boulard
Rue de l’Église Hall de la salle Arvest Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03
fin : 2027-03-03
Date(s) :
2027-02-03
Du 3 février au 3 mars 2027, dans le hall de l’Arvest.
Depuis plus de vingt-cinq ans, Laïta BOULARD habitante des monts d’Arrée explore inlassablement les différentes techniques de gravure (taille douce, linogravure, xylographie, monotype, aquatinte au sucre, collagraphie). Ses gravures célèbrent la nature. Elle aime explorer les forêts bretonnes arbre après arbre, débusquer dans les plis d’une écorce, traquer sur le tronc crevassé d’un vieil arbre des formes insolites, des animaux fantastiques, des bêtes étranges ou menaçantes, ces drôles de chimères que l’on croirait tirées de légendes anciennes. Elle accorde également une grande importance au geste tel qu’il se déploie dans l’art de la calligraphie asiatique. .
Rue de l’Église Hall de la salle Arvest Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55
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English :
L’événement Exposition de Laïta Boulard Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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