Exposition de l’artiste Andra Daans Salle d’Aquitaine Monflanquin

Monflanquin

Exposition de l’artiste Andra Daans

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 10:00:00

fin : 2026-09-30 19:00:00

Date(s) :

2026-09-21

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures de l’artiste Andra Daans.

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures de l’artiste Andra Daans.

Artiste néerlandaise vivant en France, façonnée par la richesse de son héritage mixte néerlandais et surinamais. En grandissant, Andra a été captivée par les arts visuels et a expérimenté différents médiums avant de trouver sa véritable voie dans la peinture à l’huile. Son parcours artistique l’a conduit à étudier à l’Académie royale des beaux-arts de La Haye et à l’Académie libre des beaux-arts de Rome, des expériences qui ont approfondi son expression artistique et renforcé le lien avec ses racines multiculturelles. Elle travaille exclusivement à l’huile sur toile de lin et son style a évolué au fil du temps. .

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine info@gem47.fr

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English : Exposition de l’artiste Andra Daans

The G.E.M. association and its Arts plastiques section offer exhibitions throughout the season.

This week, the Salle d’Aquitaine invites you to admire the paintings of artist Andra Daans.

L’événement Exposition de l’artiste Andra Daans Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides