Exposition de l’artiste Ella ZADOK, Espace Saint-Ravy, Montpellier

Informations pratiques

Exposition de l’artiste Ella ZADOK Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Espace Saint-Ravy Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouvert lors des Journées Européennes du Patrimoine, le site est accessible sans réservation en visite libre de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Espace Saint-Ravy 2 Rue Cauzit, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 04 67 66 39 40 https://www.montpellier.fr/vie-quotidienne/vivre-ici/se-cultiver/expositions-et-musees/espace-saint-ravy Installé au rez-de-chaussée d’un bâtiment du XIVe siècle, au cœur de l’Écusson, l’espace Saint-Ravy est une salle d’exposition dédiée aux artistes plasticiens. Écrin remarquable pour la création contemporaine, ce lieu conjugue patrimoine historique et expression artistique actuelle. Il s’inscrit dans le parcours des lieux d’art de la ville et constitue une étape incontournable pour les Montpelliérains comme pour les visiteurs de passage. Accès à pieds depuis tram L1 et L2 Arrêt Comédie, L3 Arrêt Observatoire, L4 Arrêt Arc de Triomphe.

Ouvert lors des JEP, le site est accessible sans réservation en visite libre de 10h à 13h et de 14h à 18h.

©Christophe RUIZ/Montpellier3m