Arès

EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN

Salle des expositions Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-07

Aquarelliste passionnée après une carrière dans la mode, Lucette a installé son atelier au Cap Ferret et cultive depuis 26 ans un art délicat de l’eau et des transparences.

Tout public Gratuit.

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux, salle des expositions. .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr

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English : EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN

L’événement EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN Arès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arès