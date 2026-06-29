EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN Arès
EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN Arès lundi 7 septembre 2026.
Arès
EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN
Salle des expositions Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-07
Aquarelliste passionnée après une carrière dans la mode, Lucette a installé son atelier au Cap Ferret et cultive depuis 26 ans un art délicat de l’eau et des transparences.
Tout public Gratuit.
Lieu 13/15 avenue de Bordeaux, salle des expositions. .
Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr
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English : EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN
L’événement EXPOSITION DE L’ARTISTE LUCETTE GERMAIN Arès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arès
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