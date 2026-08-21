Exposition de l’artiste Marina BELLET, Médiathèque Le temps libre, Aube

Informations pratiques

Exposition de l’artiste Marina BELLET 2 – 4 octobre Médiathèque Le temps libre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

À travers Pièce Uniq et son activité d’artiste en décoration, Marina Bellet donne une seconde vie aux objets et aux espaces usés par le temps. Elle crée des pièces uniques – tableaux personnalisés, compositions murales, objets de caractère – dans une démarche à la croisée de l’artisanat local et de l’expression artistique intuitive.

Elle conçoit chaque création comme une invitation à l’évasion, une pause dans le quotidien. Sa démarche vise à sublimer les espaces de vie, à cultiver des intérieurs harmonieux, baignés de matières naturelles et vivantes, où règne une votre identité visuelle et chromatique.

Son univers, c’est celui de la décoration intuitive, de la sensibilité artistique, des objets qui ont une âme et une histoire à raconter. C’est aussi une recherche constante de bien-être par la décoration, en créant des ambiances apaisantes, des lieux qui apaisent et inspirent.

Chaque pièce est pensée pour instaurer une connexion à la nature, jouer sur des contrastes vibrants, des émotions en couleurs, et offrir des instants suspendus dans des univers sensoriels profonds.

Médiathèque Le temps libre Rue de l’Abbe Roger Derry, 61270 Aube, France Aube 61270 Orne Normandie 0233246629 https://www.mediathequeletempslibre-aube.fr

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